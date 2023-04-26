إحالة 5 عاطلين متهمين بالسطو على سيارة لبيع السجائر فى المنوفية للجنايات

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، إحالة 5 عاطلين متهمين بالسطو المسلح على سيارة لبيع السجائر إلى الجنايات .

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 5 عاطلين متهمين بالسطو المسلح على سيارة للبيع السجائر ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير إدارة الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن مباحث مركز تلا ، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية ، برئاسة المقدم أحمد عبد القوى رئيس مباحث مركز تلا ، من ضبط 5 عاطلين متهمين بالسطو على سيارة للبيع السجائر بقرية زاوية لمن التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.