مصرع طالب غرقا في ترعة بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طالب بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه في ترعة الباجورية أثناء الاستحمام وتمكن الأهالي من انتشال الجثة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.