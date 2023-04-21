اليوم السابع
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مصرع طالب غرقا في ترعة بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية

الجمعة، 21 أبريل 2023 08:59 م
مصرع طالب غرقا في ترعة بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى طالب بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه  في ترعة الباجورية أثناء الاستحمام وتمكن الأهالي من انتشال الجثة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
تلقى مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد لمصرع طالب غرقا في ترعة الباجورية بدائرة المركز أثناء الاستحمام، بالانتقال الفورى والفحص ، تبين وفاة "ف.ز.ط" طالب بالمرحلة الإعدادية غرقا في ترعة الباجورية المارة بقرية كفر ربيع، وتم التحفظ علي الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.
 
 

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