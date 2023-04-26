أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو المسار السياسى والحوار بالسودان

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من "شارل ميشيل"، رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في السودان، حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها، وعرض مستجدات الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة على جميع المستويات إقليمياً ودولياً.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي، بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن، ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الخارجية تعلن إعادة تمركز البعثة المصرية في الخرطوم لإجلاء أبناء الجالية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم، نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، تم اليوم الأربعاء نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم، في إطار إعادة تمركزها فى موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقاً لما تقتضيه الظروف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين، بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن، مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة إلى أرض الوطن.

وتابع المتحدث: تستمر بعثتانا القنصلية في بورسودان ووادي حلفا في المساعدة في عمليات إجلاء المصريين بالسودان.

الإعدام شنقا لقاتل الطفلة "جنى" فى كرداسة وإلقاء جثتها بالصرف الصحى

عاقبت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد السرجاني، قاتل الطفلة جنى بمنطقة كرداسة وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بإجماع الآراء بالإعدام، والحبس سنة لشقيقه والسجن المشدد عشر سنوات للمتهم الثالث وخمس سنوات للمتهم الرابع.

صدر الحكم برئاسة أحمد حمدي السرجاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران، هاني صبري أحمد، وحضور محمد حسام رشاد طلبة ممثل النيابة العامة، وأمانه سر خالد شعبان.

وأحالت النيابة العامة القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها كل من "م.ف" 20 سنة طالب (محبوس)، و"م.ع" 16 سنة (محبوس)، و"محمود.ع" 28 سنة عامل، و"ع.ف" 23 سنة، عامل (محبوس)، إلى محكمة الجنايات.

محافظ أسوان: تخصيص 4 قطارات "أسوان - القاهرة" متنوعة للقادمين من السودان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تشكيل خلية أزمة بغرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية في احتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان الشقيق.

لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر بتخصيص 4 قطارات متنوعة أسوان / القاهرة تشمل قطارات ألـ vip، والأسبانى والروسى من خلال توفير أماكن للحجز على درجات الحجز المختلفة للقادمين من السودان سواء من المصريين أو الأخوة السودانين أو الجنسيات الأخرى.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس محمد الطويلة رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بهيئة السكك الحديدية والوفد المرافق له حيث أعطى المحافظ توجيهاته بتوفير سيارات سرفيس لنقل الركاب القادمين من السودان بداية من موقف كركر الدولى وحتى المحطة الرئيسية للسكك الحديدية بمدينة أسوان من أجل تسهيل تحركهم ومنع إستغلال شركات النقل البرى لهم.

التعليم العالى تبحث مصير قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان.. تفاصيل

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن الوزارة تواصل بحث مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان والدارسين بمرحلة التعليم الجامعى بجامعات السودان وذلك بالتنسيق مع وزارة الهجرة ووزارة الخارجية ومختلف الجهات المعنية بالدولة للوقوف على القرار السليم ورفع التوصية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تواصل تقدير الموقف بشكل كامل خاصةً وأن اللوائح الدراسية بالكليات الجامعية مختلفة من كلية لأخرى وجامعة لاخرى مقارنة بنظائرهم فى الجامعات السودانية حتى يتم الاستقرار على آلية متكاملة تحقق مصالح الطلاب وبما لا يخل بمسار العملية التعليمية.

وأشار المصدر إلى أن إجمالى عدد الطلاب المصريين المسجلين على منصة الاشراف العلمى للدراسة فى الخارج والتابع لوزارة التعليم العالى يقدر بحوالى ثلاثة الآلاف طالب فقط مع الاخذ فى الاعتبار ان هناك مجموعات أخرى من الطلاب والطالبات غير مسجلين على المنصة ويتم حصرهم فى الوقت الحالى أيضًا، سواء بالنسبة للكليات المقيدين بها أو الأعداد الخاصة بهم.

المتحدث باسم مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفى بعد غد الجمعة

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59). طقس غدا حار نهارا بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح رياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

قرار جمهورى بالموافقة على تمويل من الوكالة الفرنسية لإنشاء مترو إسكندرية أبو قير

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القرار رقم 531 لسنة 2022 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن قرض بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

كان مجلس النواب على القرار بجلسته المعقودة في 13 فبراير 2023.

الهجرة: إجلاء المواطنين والطلاب من السودان بتوجيه مباشر من الرئيس السيسى

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اهتمام الدولة اهتماما بالغا بكل المصريين الموجودين بالسودان منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث، مضيفة أنه يجري إجلاء مواطنينا وفقًا لخطة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشرف عليه لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة حرصًا على سلامة أبنائنا.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية قد أعادت ما يربو على الـ1539 مصريًا حتى مساء الثلاثاء 25 أبريل، على متن طائرات عسكرية وبراً عن طريق الحافلات البرية، مشددة على أن الجهود مستمرة حتى عودة الجميع بسلامة الله إلى مصر.

وأعلنت وزارة الهجرة منذ اللحظة الأولى إجراءات التحرك عبر اعلان خلية أزمة على اتصال مباشر بجميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية والسفارة المصرية والقنصليات بالسودان، ونقل صوت المواطنين بالسودان وأماكن تواجدهم عبر الاستمارة التي تم تعميمها عليهم ووصل التسجيل فيها إلى نحو 3800 مواطن، وعبر آليات التواصل المباشر معهم.

التجارة: 2 مليار و117 مليون دولار حجم التجارة بين مصر وإفريقيا بالربع الأول من 2023

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليار و611 مليون دولار كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 مليون دولار.

وجاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول قارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حركة التجارة بين الدول، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل التجاري المصري بالعديد من الدول الإفريقية.