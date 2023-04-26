أسوان تتجهز لبدء رحلات البالون الطائر لزيادة معدلات الحركة السياحية.

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلنت محافظة أسوان، عن تشغيل رحلات البالون الطائر "المنطاد" لأول مرة فى أسوان، فى إطار جهود المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية، والعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية من خلال استحداث أنماط سياحية جديدة.

وأكد محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لإعداد الدراسات اللازمة لبدء رحلات البالون الطائر " المنطاد " من الموسم السياحى المقبل، وتحديد مساراتها وموقع المطار الخاص بها، وتم التأكيد على أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الاشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين فى هذا المجال .

وأوضح المحافظ، أن تنفيذ رحلات البالون الطائر على أسوان مهم لأنها تعتبر من المحافظات السياحية التى تتميز بسمائها وجوها الدافئ وطقسها المعتدل، وهو ما يساهم فى خلق وتحقيق مزيد من الرواج السياحى للمحافظة لمشاهدة بانوراما نهر النيل الخالد والمراكب الشراعية، ومقابر النبلاء، وغيرها من المعالم السياحية التى تتميز بها عروس المشاتى للعمل على استغلالها فى جذب أكبر عدد من السائحين .