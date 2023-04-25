7 معلومات حول المصانع الجديدة فى قطاع الكيماويات .. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريراً يوضح أداء قطاع الصناعات الكيماوية، وما تم إنجازه خلال الشهور الماضية، على صعيد التوسع في إقامة صناعات تحويلية جديدة وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات خاصة صناعة الأسمدة والتعدين وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والاهتمام ببرامج الصيانة للشركات التي لديها عقود بيع مستقبلية لمنتجاتها مثل شركة اليايات و كذلك الشركات التي تشارك بمنتجاتها في تنفيذ المشروعات القومية مثل شركة سيجوارت التي تنتج فلنكات السكك الحديدية ..تعرف على التفاصيل .

1 - توقيع مذكرة تفاهم لإقامة خط إنتاج جديد في شركة كيما لإنتاج حامض نيتريك والنترات باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار جنيه تمويل محلى بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية.

2 - مشروع تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس يجرى العمل عليه بالتعاون مع شركة ( Indorama) الهندية المتخصصة في مجال الأسمدة و البتروكيماويات من خلال الشراكة و زيادة رأس مال الشركة .

3 - المشروع الجديد لإنتاج الأمونيا الخضراء من خلال شركة النصر للأسمدة و الذى تم توقيع عقود تنفيذه مع الصندوق السيادى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشمل تخصيص قطعة أرض جديدة بالعين السخنة لتنك الأمونيا الخضراء وتوليد طاقة كهربائية جديدة و متجددة وإضافتها للشبكة الموحدة و يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة (Penchmark ).

4 - استمرار خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز بالتعاون مع الاستثمار الخاص .

5 - شركة النصر للتعدين التى تقوم بإنتاج الفوسفات يتم العمل مع شركة إبدأ لتطوير مصانع الغسيل الخاصه بها و زيادة نسبة الفوسفات فى الخام بالإضافة إلى الشراكة مع شركة إيماكس لصناعة الأسمدة الفوسفاتية لإقامه صناعة تحويلية لخام الفوسفات، والذي يضمن عائد إضافى على الطن يصل إلى 50 دولار تقريباً و ذلك بالتنسيق مع وزارة البترول و هيئة الثروة المعدنية.

6 - إحياء صناعة إطارات السيارات أحد أهم الأهداف التى يتم العمل عليها فى قطاع الكيماويات لسد حاجة السوق المحلية و التصدير بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الصناعه، و تم التوصل إلى مشروعات عديدة للاتفاق ويجرى حاليا المفاضلة بين إقامة المصنع فى مكانه بمدينة الإسكندرية أو نقله لمنطقه أخرى.

7 - تجرى مشاورات لإنشاء مصنع لصناعة الورق من جريد النخيل بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و مجموعة من المستثمرين المصريين لإقامة المصنع فى منطقة توشكى أو فى أرض شركة راكتا للورق .