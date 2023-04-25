13 مايو انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية ، سوف يكون في الثالث عشر من مايو القادم، وتنتهى في داخل 11 إدارة تعليمية، هي عدد إدارات التربية والتعليم بسوهاج، مقسمين على 3 قطاعات قطاع شمال وقطاع وسط وقطاع جنوب، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين، يؤدى 88 ألفا و691 طالبا وطالبة، موزعين على 467 لجنة.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يبلغ 88 ألفا 691 طالب وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية، مشيرا إلى توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أية معوقات.

هذا وقد تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 13 مايو من العام الحالى.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية، موجها الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، من محيط المدارس؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب؛ لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.