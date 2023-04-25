مستشفى طيبة بإسنا يستقبل 4 مواطنين مصابين باشتباه تسمم غذائى

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين مصابين بوعكة صحية واشتباه تسمم غذائى، ويجرى العمل على فحصهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، يفيد بإصابة عدد من المواطنين باشتباه تسمم غذائي مساء اليوم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين بوعكة صحية والذين بلغ عددهم 4 مواطنين، وجارى فحصهم داخل مستشفى طيبة التخصصي وتقديم العلاج اللازم لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد شهد الطريق الصحراوى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مصرع مواطن مجهول الهوية فى حادث اصطدام سيارة نقل تريلا به على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وجارى فحص جثمانه لمعرفة هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مرفق هيئة الإسعاف بجنوب الصعيد فى الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل تريلا به على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا فى مواطن مجهول الهوية، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفى، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وجارى فحص جثمانه لمعرفة هويته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.