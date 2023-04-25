إصابة مواطنين فى تصادم سيارتين ملاكى بالقرب من كورنيش الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، إصابة مواطنين فى حادث تصادم لسيارتين ملاكى أمام كنيسة العذراء مريم بالقرب من كورنيش النيل، وعلى الفور تم نقلهما لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارتين ملاكى أمام كنيسة العذراء مريم بالقرب من كورنيش النيل، مما أسفر عن إصابة مواطنين فى الحادث، وتم على الفور انتقال سيارتين من هيئة الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما أصيبت سيدة وابنها الشاب فى حريق نشب داخل منزلهما فى نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل فى نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مما أسفر عن إصابة كل من "نعيمة.ع" 65 سنة، وإبنها الشاب "أسامة" البالغ من العمر 20 سنة، مصابين بحروق فى الوجه والصدر والذراع الأيمن والأيسر والبطن، وعلى الفور تم استدعاء رجال الحماية المدنية وسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وقام رجال هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر، بنقل الأم المصابة وإبنها إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.