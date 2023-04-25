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مسئول أوكرانى: القوات الروسية تشن 111 هجوما على منطقة زابوريجيا

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:29 ص
مسئول أوكرانى: القوات الروسية تشن 111 هجوما على منطقة زابوريجيا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زابورويجيا يوري مالاشكو اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 111 هجوما على 20 بلدة وقرية واقعة على الخط الفاصل في المنطقة .

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن يوري قوله إن القوات الروسية شنت 91 هجومًا مدفعيًا، و5 غارات جوية، بالإضافة إلى 5 هجمات باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة و10 هجمات باستخدام طائرات بدون طيار.

وقال مالاشكو "حتى الآن، تم تلقي 11 تقريرًا عن حجم التدميرات حيث أصابت المقذوفات الروسية شبكات المرافق والمنازل وممتلكات الناس".

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية شنت 61 هجومًا على الإقليم على مدار أمس، وأضاف أن الروس أطلقوا 386 طلقة من المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة والطائرات العسكرية وقصفوا مدينة خيرسون 6 مرات.

وأوضح المسئول الأوكراني أن الروس قصفوا المناطق السكنية للبلدات في المنطقة وأراضي ومبنى روضة أطفال في منطقة نوفوليكساندريفكا الإقليمية بمنطقة بيريسلاف، وكذلك مبنى منظمة عامة في وسط خيرسون، الأمر الذي أسفر عن إصابة 4 اشخاص بجروح متفاوتة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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