مجلة عالمية تنشر بحثا حول كورونا صادر من مستشفى المعمورة بالإسكندرية

وقالت الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية والمشرف العام على إدارة الأبحاث الاكلينيكية بمديرية الشئون الصحية، أن البحث الذي جرى نشره في العدد الصادر بتاريخ 24 ابريل 2023 ، جاء تحت عنوان "أمان وفاعلية تطعيم سينوفارم للفرق الطبية لحمايتها من مرض الكورونا ".

وأضافت ميرفت السيد، أن البحث قام به فريق بحثي من العاملين بأقسام الأبحاث الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية والباثولوجيا والأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية، وايضا باحثين من محافظات أخرى منها القاهرة وكفر الشيخ والشرقية وأسيوط ودمياط وايضا باحثين من مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب و هيئة الدواء المصرية وبإشراف وتوجيه الدكتور ايهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي وعضو اللجنة العلمية لبروتوكول "كوفيد-19"، والدكتور وجدى امين مدير الإدارة العامة للامراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لبروتكول كوفيد -19 ودعم إدارة مستشفى صدر المعمورة بقيادة الدكتور خالد عزت مدير المستشفى وبعد موافقه لجنه أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة.

وأضافت الدكتورة مى خيرى مدير ادارة الأبحاث الاكلينيكية بمديرية الصحة، أنه قد أظهرت نتائج البحث أن لقاح سينوفارم أمن وفعال للفرق الطبية لحمايتها من مرض الكورونا "كوفيد-19"، والمساعدة بشكل فعال في مكافحة هذا الوباء مقارنة بالفرق الطبية التى لم تتلقى اللقاح .

ونشرت الدكتورة رشا العشماوي الباحث الاول لفريق العمل وعضو فريق الأبحاث الاكلينيكية بمستشفى صدر المعمورة لينك البحث لإيضاح تفاصيل وخطوات البحث و لتعم الاستفادة العلمية للجميع.