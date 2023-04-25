اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:11 ص
أكرم القصاص
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سول: زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب المياه قبالة مدينة "دونغ هيه" الساحلية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:03 ص
سول: زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب المياه قبالة مدينة "دونغ هيه" الساحلية مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، إن زلزالا بقوة 3.5 درجة ضرب المياه قبالة مدينة "دونغ هيه" الساحلية الشمالية الشرقية اليوم الثلاثاء.

وأفادت الإدارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأن الزلزال وقع في البحر على بعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة "دونغ هيه"، وتقع المدينة في إقليم "كانغ وون"، على بعد 182 كيلومترا شرق سول.

وأضافت أن مركز الزلزال كان عند خط العرض 37.86 درجة شمالا وخط الطول 129.49 درجة شرقا، ويقدر عمق الزلزال بـ 33 كيلومترا، مؤكدة أنها لم تتلق بعدُ أي تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.
ش ي م - ك ف 

 


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