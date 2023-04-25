سول: زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب المياه قبالة مدينة "دونغ هيه" الساحلية

وأفادت الإدارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأن الزلزال وقع في البحر على بعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة "دونغ هيه"، وتقع المدينة في إقليم "كانغ وون"، على بعد 182 كيلومترا شرق سول.

وأضافت أن مركز الزلزال كان عند خط العرض 37.86 درجة شمالا وخط الطول 129.49 درجة شرقا، ويقدر عمق الزلزال بـ 33 كيلومترا، مؤكدة أنها لم تتلق بعدُ أي تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

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