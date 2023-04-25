جارديان: مردوخ دفع سراً للأمير ويليام تسوية كبيرة بسبب اختراق هاتف

كتبت: نهال أبو السعود

دفعت شركة نيوز جروب الشركة الإعلامية المملوكة لروبرت مردوخ في سرية للأمير ويليام مبلغًا كبيرًا من المال في عام 2020 لتسوية مزاعم اختراق الهاتف، وفقا لصحيفة الجارديان.

تم الكشف عن ذلك في ملفات جديدة للأمير هاري كجزء من قضية اختراق هاتفه ضد الشركة، وادعى هاري سابقًا أنه تم إبرام اتفاق سري بين العائلة المالكة الممثلة في شقيقه الاكبر ويليام و "كبار المديرين التنفيذيين" في شركة مردوخ في وقت ما قبل عام 2012 وأنه تم إحباطه من اتخاذ إجراء خاص به نتيجة لذلك.

ووردت تفاصيل التسوية في وثائق قانونية قدمها شقيقه ، الأمير هاري ، كجزء من معركته القانونية مع الناشر ، والتي تعود إلى المحكمة العليا يوم الثلاثاء.

قال هاري للمحكمة إن محاولاته للحصول على اعتذار من شركة مردوخ بشأن اختراق الهاتف تمت بموافقة جدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وقالت الجارديان ان الادعاءات الملكية تضمنت وجود اتفاقية سرية تم إبرامها بين العائلة المالكة و "كبار المسؤولين التنفيذيين" في شركة مردوخ في وقت ما قبل عام 2012، وكجزء من هذه الصفقة كان الأمراء يؤجلون الإجراءات القانونية ضد المجموعة الاعلامية مقابل تلقي اعتذار في تاريخ لاحق.

قال هاري إن العائلة المالكة فعلت ذلك بعد أن أصيبت بالندوب من حادثة "تامبونجيت" عندما حصلت صحيفة ذا صن على مكالمة هاتفية مسجلة بين الأمير تشارلز وكاميلا بينما كان الزوجان على علاقة غرامية في الثمانينيات.

وتابع هاري إن العائلة المالكة كانت يائسة لتجنب تكرار هذه التغطية، وتنص الإيداعات: "كان السبب في ذلك هو تجنب الموقف الذي يتعين فيه على أحد أفراد العائلة المالكة الجلوس في منصة الشهود وإعادة سرد التفاصيل المحددة لرسائل البريد الصوتي الخاصة والحساسة للغاية التي تم اعتراضها"

على الجانب الاخر، تحاول شركة مردوخ منع قضية هاري من الوصول أمام المحكمة ، بحجة أنه انتظر وقتًا طويلاً لعرض القضية وكان يجب أن يشتبه في أنه كان ضحية لاختراق الهاتف في وقت سابق.

ووفقا للتقرير قضية شركة روبرت مردوخ الاعلامية هي واحدة من ثلاث دعاوى قانونية يشارك فيها هاري ضد مجموعات إعلامية مختلفة.