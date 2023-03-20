ملياردير الإعلام روبرت مردوخ يتزوج للمرة الخامسة بعمر 92 سنة..ويعلق: آخر مرة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن روبرت مردوخ، قطب الإعلام الأمريكي، ورئيس شركة "نيوز كورب"، أعلن خطبته على صديقته آن ليزلي سميث، بعد سبعة أشهر فقط من التوصل إلى تسوية طلاق مع زوجته السابقة جيري هول.

وسيكون هذا الزواج، الخامس للملياردير البالغ من العمر 92 عامًا. وأوضحت الصحيفة أن مردوخ عرض على سميث خاتمًا مميزا من ألماس السوليتير في يوم القديس باتريك (الجمعة 17 مارس) في مدينة نيويورك ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

وقال للصحيفة: "كنت متوتراً للغاية. كنت أخشى الوقوع في الحب - لكنني كنت أعلم أن هذا الزواج سيكون الأخير. من الأفضل أن يكون كذلك. أنا سعيد."

وذكرت صحيفة "الاندبندنت" أن الزوجين التقيا في أواخر العام الماضي قبل جعل علاقتهما رسمية في عيد الميلاد ، عندما حضرت سميث عشاء في منزل مردوخ في مايفير. وأكدت سميث أنهما التقيا في سبتمبر في بيل إير ، كاليفورنيا.

وفي يناير ، شوهد مردوخ يقضي عطلته في باربادوس مع سميث ، 66 عامًا. وبحسب ما ورد استضافهما الملياردير البريطاني ورئيس مجلس إدارة JCB أنتوني بامفورد.

وأوضحت الصحيفة أن سميث ، كانت متزوجة سابقا من المغنى الغربي تشيستر سميث ، الذي توفي في عام 2008 عن عمر يناهز 78 عامًا. سجل الزوجان ألبومًا معًا في عام 2005 بعنوان Captured by Love.

وأخبرت صحيفة "نيويورك بوست" عن زفافها الوشيك: "بالنسبة لنا نحن الاثنين ، هذه هبة من الله. التقينا في سبتمبر الماضي. انا أرملة منذ 14 عاما. مثل روبرت ، كان زوجي رجل أعمال. عمل في الصحف المحلية وطور محطات إذاعية وتليفزيونية وساعد في الترويج لمحطة يونيفزيون لذلك أنا أتحدث لغة روبرت. نحن نتشارك نفس المعتقدات.

وأضاف مردوخ أن الزوجين "يتطلعان إلى قضاء النصف الثاني من حياتنا معًا". وبحسب ما ورد من المقرر عقد حفل الزفاف في أواخر الصيف.

وبعد النهاية المفاجئة لزواجهما ، ورد أن عارضة الأزياء السابقة هول كانت "حزينة" بعد أن تلقت بريدًا إلكترونيًا منه يخبرها أن الأمر قد انتهى. يقال إنها أخبرت صديقًا: "ما زلت أحبه. أنا منهارة."