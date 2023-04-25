ترامب يهاجم بايدن قبل إعلان ترشحه: رئاسته فاشلة وحول أمريكا لمكب نفايات

كتبت ريم عبد الحميد

شن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هجوما حادا على خلفه الرئيس جو بايدن، واصفا إدارة الأخير بالفاشلة، وذلك فى بيان أصدره أمس الاثنين، قبل ساعات من إعلان بايدن المتوقع خطته لإعادة الترشح لفترة رئاسية ثانية فى انتخابات 2024.

وقال ترامب فى بيان مطول، الاثنين، إنه يمكن أن تضع أسوأ خمسة رؤساء فى التاريخ الأمريكى معا، ولن ينتج عنهم نفس الضرر الذى فعله جو بايدن بأمريكا فى غضون سنوات قليلة قصيرة، ولن يقتربوا حتى منه.

وأشار ترامب إلى عدد كبير من المشكلات التى واجهها بايدن خلال السنوات الأولى له فى المنصب، والتى تشمل التضخم والهجرة والجريمة والتعليم، وتطرق إلى سجله فى السياسة الخارجية، مشيرا إلى انسحاب القوات الأميكية من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة فى النهاية، والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المستمرة مع الصين.

وفيما يتعلق بالهجرة، قال ترامب إنه فى ظل إدارة بايدن تم إلغاء الحدود الجنوبية، وتم إطلاق سراح ملايين الأجانب غير الشرعيين في مجتمعاتنا. ما يحدث الآن لا يصدق. إنهم يأتون من السجون والمصحات العقلية. تم إفراغهم جميعًا، يتم إلقاءهم في الولايات المتحدة، وكثير من هؤلاء الناس في غاية الخطورة ، يتم التخلص منهم، وأصبحنا مثل مكب النفايات.

وقال ترامب إنه فى ظل هذه الرئاسة الفاشلة، يكاد يكون من غير المعقول أن يفكر بايدن فى الترشح لإعادة انتخابه. وأضاف الرئيس السابق: تعرفون ما حدث فى الانتخابات الأخيرة، لقد قاموا بالغش وزوروا الانتخابات، ووجه حديثه لبايدن قائلا: لكننى أعدك عندما نقف على منصة المناظرة ونقارن سجلاتنا، فإن هذا سيكون أسوأ كابوس للديمقراطيين الراديكاليين لأنه م يكن لديهم أبدا سجلا سيئا مثل هذا، ولم يمر بلدنا بهذا القدر من قبل، ولم يكن هناك تناقض أكبر من اى وقت مضى بين إدارتين متتاليتين فى كل التاريخ الأمريكى، عظمتنا وفشلهم.

وخلص ترامب قائلا: بدعمكم فى الانتخابات، سنهزم جو بايدن فى 2024، وسننقذ اقتصادنا، وسنسحق التضخم. سنوقف الغزو عبر حدودنا الجنوبية وسنستعيد كرامة بلادنا، وسنمنع الحرب العالمية الثالثة من الحدوث، ومعا سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.