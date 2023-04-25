تحرير 85 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكبرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 85 محضرا تموينيا متنوعاً بمراكز ومدن المحافظة، وجرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها، كما تمكنت الحملات من ضبط 200 كيلو أسماك مملحة غير صالحه، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.

وأكد محافظ كفر الشيخ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق،وعلي سلامه، رئيس مجلس مدينة مسير، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، و ايمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وأحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، وسليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، الحملات التموينية على المخابز والأسواق.



حملات على الأسواق بدسوق



حملات على الأسواق بمطوبس



حملات على المخابز بقلين