تجديد حبس سائق "توك توك" لشروعه فى قتل عامل بسبب الخلاف على أجرة التوصيل بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، تجديد حبس سائق توك توك لاتهامه بالشروع في قتل عامل بدائرة مركز شرطة طوخ، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على أجرة دفع أجرة ركوب التوك توك، وإصابته بجرح نافذ بالبطن، وطلب موالاة الاستعلام عن حالة المصاب.

وكان قد شهد مركز طوخ بمحافظة القليوبية، إصابة عامل بجرح نافذ بالبطن، علي يد سائق توك توك، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف علي دفع أجرة توصيلة بالتوك توك، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بجرح نافذ بالبطن، إدعاء مشاجرة مع آخر بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "حسام م ا"، 18 سنة، يجرح نافذ بالبطن، بسبب مشادة كلامية مع "أ ح م"، 18 سنة، سائق توك توك، مقيمان منطقة كفر الفقهاء دائرة المركز، بسبب الخلاف على دفع أجرة التوصيل بالتوك توك، تطورت لمشاجرة، قام خلالها الأخير بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم بارشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.