مركز شباب طنط الجزيرة ينظم حفل توزيع جوائز المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم

كتب محمد السيد

نظم مركز شباب قرية طنط الجزيرة التابع لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حفل توزيع جوائز المسابقة الدينية لحفظ القران الكريم ودورة القدم للشباب والبراعم ودورة تنس الطاولة.

شارك فى الحفل، يحيي شديد رئيس مجلس الإدارة وحسنى مدين والشاذلى عبد العظيم وحسام محمد عطية وعماد المصرى من أعضاء مجلس الإدارة واللواء سعيد منتصر والمستشار يحيى الحوفى وعدد من مشايخ وأهالى قرية طنط الجزيرة.

انتهت فعاليات دورة البراعم الرمضانية،

بفوز فريق ريال مدريد علي برشلونة في المباراة النهائية، وفوز فريق بازل علي الأهلي وحصوله علي المركز الثالث، كما انتهت فعاليات دورة تنس الطاولة الرمضانية

بفوز السيد الشلقاني علي محمد مسعد "امياي" بأربعه اشواط مقابل شوط ، وحصول السيد الشلقاني علي الدورة

وفوز ابراهيم عبد العاطي علي احمد الشلقاني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع .