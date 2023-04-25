انطلاق احتفالات شمال سيناء بذكرى التحرير والعيد القومى بافتتاح مشروعات جديدة

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت بمحافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، الاحتفالات بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء، والعيد القومى للمحافظة، وبدأت الإحتفالات من ديوان عام المحافظة بإستقبال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للقيادات الشعبية ورموز ومشايخ سيناء وضيوف المحافظة، والانتقال لموقع قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء بالعريش، ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري.

وقدم محافظ شمال سيناء التهنئة لأهالى شمال سيناء بذكرى التحرير والعيد القومى، ولكل الشعب المصرى، وقال إن هذا الاحتفال فى ظل أجواء أمنة الفضل فيه للشهداء موجها التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية، مشيرا إلى أن المحافظة تنطلق بها المشروعات والاحتفالات تتضمن افتتاح جانب منها .

واستكملت مراسم احتفالات المحافظة، بإفتتاح مدرسة المجاهد محمد الغول بمنطقة السبيل، ومدرسة يوسف الصديق بمنطقة ابنى بيتك الجولف، ومدرسة الشهيد المجاهد محمد إبراهيم الغول الرسمية لغات "انشاء جديد"، تقع حي السبيل الجديد والغرض منها انشاء مدرسة لغات بمنطقة محرومة من مثل هذه النوعية من التعليم والقضاء على قوائم الانتظار بالمدارس الرسمية لغات علي مساحة 9600 متر، تتكون من 28 فصل و20 فراغ تكميلي، ومدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسي، تتكون من 22 فصل.

وتضمنت الفعاليات تسليم قطع أراض ورخص مبانى الأهالي بمنطقة الميناء، وحفل تخريج دفعة القابلات "الصحة".

ومن المقرر أن تتواصل الاحتفالات يوم الأربعاء 26 ابريل باستقبال ضيوف المحافظة بقرية الروضة، وتفقد مركز شباب شهداء الروضة ومشروعات مبادرة حياة كريمة، وانطلاق ماراثون الرياضة من أجل التنمية.

وإنطلاق فعاليات سباق الهجن، تتضمن فقرة فنية للفنان هيثم نبيل، واستعراض الهجن، والمرحلة الأولى من سباق الهجن، وافتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية، وعروض للثقافة.

وانتقال الفعاليات لجامعة سيناء بفرع العريش بعقد جلسة برلمانية لبرلمان الطلائع والشباب، وحوار مفتوح لشباب الجامعات والهيئات البرلمانية والكيانات الشبابية بعدد 9 جامعات، والحفل الفنى لفرق مراكز الفنون والشعب الفنية بجامعة سيناء والشباب والرياضة، حفل استعراضي لفرق الفنون الشعبية.

وتتواصل فعاليات الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء الخميس27 ابريل بلقاء رياضي، ومباراة شاطئية، وافتتاح المكتبة العامة ومكتبة الطفل بالضاحية، وتفقد محطة تحلية مياه قبر عمير ونموذج بئر مياه للري بقبرعمير والشلاق والخروبة، ووضع حجر أساس مديرية الشباب والرياضة، إفتتاح الملعب الخماسى لنادى نجمة سيناء، وتفقد الاستاد الرياضي، والعروض الفنية والرياضية بالصالة المغطاة، وتفقد الأنشطة الرياضية الخارجية، وختام مهرجان الهجن وتوزيع الجوائز.

وتنطلق فعاليات حفل ساهر يحييه من الفنانين هيثم نبيل ومحمود ياسين التهامي ومحمد منير.

وتتواصل الفعاليات الجمعة 28 إبريل بنقل صلاة الجمعة على الهواء والاحتفال بيوم الشهيد .

وتنتقل الإحتفالات يوم السبت 28 ابريل لمدينة بئر العبد بافتتاح موسم صيد بحيرة البردويل من مرسى التلول، ووضع حجر أساس المدرسة البحرية "التلول، و إفتتاح المجمع الأزهرى، وتفقد قرى الصيادين بإغزيوان".

وتنتقل الإحتفالات الأحد 30 ابريل لمدينة الشيخ زويد بإفتتاح محطة وقود الخروبة، والوحدة الصحية بالخروبة، ومحطة تحلية مياه قبر عمير، والوحدة الصحية بقبر عمير، ومدرسة الشلاق الإعدادية، ومحطة تحلية مياه الظهير، ومدرسة المعنية للتعليم الأساسي.

وتتواصل الجمعة 5 مايو القادم بالانتقال لوسط سيناء، وافتتاح مسجد الجفجافة، وتسليم عقود تجمع خشم الجاد .



انطلاق احتفالات شمال سيناء بذكرى التحرير



انطلاق احتفالات شمال سيناء بذكرى التحرير



انطلاق احتفالات شمال سيناء بذكرى التحرير