انطلاق سباق الهجن ضمن احتفالات العيد القومى لشمال سيناء غدا

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء، لانطلاق سباق الهجن الذي تنظمه ضمن فعاليات الأحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، بمضمار الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، غدا الأربعاء 26 أبريل الجارى ولمدة يومين، بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومى.

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تمت مراجعة كافة الاستعدادت لانطلاق المهرجان، بمشاركة هجانة من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق، موضحا أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التى أنشئ بها نادى ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، بجانب إنشاء مضمار آخر فى وسط سيناء.

وقال إنه ماتم من تجهيزات رفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإدارى والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادى، وتجريد الطريق المؤدى للنادى وإزالة الرمال من عليه، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية، وتوفير مولد كهرباء احتياطى، وسيارة مياه بصفة دائمة، وتوفير بنرات إعلانية عن السباق بطول طريق "العريش/القنطرة شرق".

وأضاف أنه سيتم تخصيص عدد من الاتوبيسات من المحافظة بالمجان، لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة وسط سيناء ومدينة بئر العبد وميادين مدينة العريش إلى مضمار نادى الهجن، وتوفير نقطة طبية مزودة بطبيب وطاقم تمريض، وسيارة اسعاف بصفة دائمة، تطبيق الإجراءات البيطرية لمنع انتقال عدوى الحيوانات إلى محافظة شمال سيناء، ومسح بيطرى للجمال المشاركة فى السباق التنشيطى.

وقال عيد حمدان، رئيس الإتحاد المصرى للهجن، إنه يجرى الترتيب لإنطلاق بطولة سباقات هجن جديدة على أرضية مضمار نادى سباقات الهجن بالعريش بالتزامن مع إحتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء، وتم التنسيق مع محافظة شمال سيناء وترتيب إنطلاقة السباق بحضور ومشاركة الهجانة من كل المحافظات.

وأشار سلامة ابراهيم ابو الندا، رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى للهجن، إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء مسار مضمار سباقات الهجن بشكل جديد ومحدث بديلا عن المضمار القديم وانشاء بوابات انطلاق.

وقال أن ميدان العريش اصبح مؤهلا بشكل كامل لإنطلاقة البطولات مجددا عليه وسبق واعتمدت اللجنة الأوليمبية المصرية من اعتماد تشكيل اللجنة المؤقتة من أعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذى والمدير المالى لإدارة شئون "نادى الهجن الرياضى بالعريش"، وقررت أنه لا مانع قانونًا من تشكيل اللجنة المؤقتة، وتضم أحمد سالمان حسن داود رئيسا للنادى، و3 أعضاء بالتزكية، وهم أحمد بنيان سليم بنيان، وجازى سعيد سلمى سالم، ومهدى سالم سليمان عمرو.

وعضوا اللجنة أيمن عبد العزيز محمد الجندى، المدير التنفيذى للنادى، وصلاح كمال أيوب الشريف، المدير المالى للنادى، وبعد إعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لتشكيل مجلس الإدارة، ستوجه اللجنة المؤقتة الدعوة لانتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة فى أول جمعية عمومية عادية للنادى تنعقد فى موعدها القانونى.

وشهدت شمال سيناء فى سبتمبر من العام الماضى فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش بعد توقف 14 عاما، وأجريت فعاليات السباق على مدار 30 شوطا تنافست فيها الهجن بعدد 360 جمل، واختتمت بعروض الختام وعرض ملكة جمال الإبل وتسليم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الجوائز للفائزين بمضمار نادى الهجن المصرى بالعريش بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش.

ويعد نادى الهجن الرياضى المصرى، هو أول نادى لسباقات الهجن فى مصر تم إشهاره فى الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربى، وجمهورها من المتابعين.

ومضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترًا فى طول 8 كيلومترات، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف مترًا مربعًا.