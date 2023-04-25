اليوم السابع
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الصحة العالمية تعقد القمة العالمية لالتهاب الكبد 2023 فى باريس اليوم

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:18 م
الصحة العالمية تعقد القمة العالمية لالتهاب الكبد 2023 فى باريس اليوم القمة العالمية لالتهاب الكبد
كتبت أمل علام

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تعقد منظمة الصحة العالمية القمة العالمية الـ18 لالتهاب الكبد 2023 فى باريس فرنسا، فى الفترة من 25 إلى 28 أبريل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، تعتبر القمة العالمية، مؤتمرا للتواصل والبحث مصمم لتبادل أحدث التطورات فى جميع جوانب أمراض الكبد، بما فى ذلك العلوم الأساسية، البحث المترجم، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات جديدة، وأساليب للسيطرة على أمراض الكبد والقضاء عليها باعتبارها تهديدات للصحة العامة.

وأضافت تشارك منظمة الصحة العالمية، فى القمة العالمية، بعدد من الجلسات بما فى ذلك ندوة لمدة ساعتين بعنوان القضاء على التهاب الكبد الفيروسى - ما الجديد وما هو التالي وما هو مفقود في إرشادات منظمة الصحة العالمية، تهدف الندوة إلى مشاركة آخر المستجدات حول التطورات الرئيسية الأخيرة فى سياسات وأبحاث التهاب الكبد وتسليط الضوء على التجارب الإقليمية والقطرية من جميع أنحاء العالم، تناقش القمة أيضا، تدخلات الصحة العامة فى أمراض الكبد، وكيفية القضاء على التهاب الكبد الفيروسى.

ويشارك فى القمة كل من البروفيسورة مارجريت هيلارد، نائبة مدير معهد بيرنت ورئيس خدمات التهاب الكبد، قسم الأمراض المعدية، مستشفى ألفريد، ملبورن بأستراليا، والدكتور ميج دوهرتى، مدير برامج فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بمنظمة الصحة العالمية، بجنيف، واستعراض الجديد في تقديم خدمة مبسطة للبالغين والأطفال المصابين بالتهاب الكبد  B وC.

وستتبع العروض التقديمية حلقة نقاش مدتها 30 دقيقة تركزعلى تحديد ما هو مفقود للوصول إلى أهداف التخلص العالمية بحلول عام 2030.


التهاب الكبد

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القضاء على الفيروسات الكبدية



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