رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: 20 شركة مصرية تنتج "سوفالدى"

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن الدولة المصرية شجعت على الإنتاج المحلي للعلاج، وهو ما جعل هناك 20 شركة مصرية تنتج عقار سوفالدى.

وأضاف رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية خلال برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم علاج 2.5 مليون مواطن من 2014 إلى 2018، لافتًا إلى أن تم عمل مسحات لـ65 مليون مواطن للكشف عن فيروس سى، ضمن حملة 100 مليون صحة.

وأوضح رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن مصر تستعد للإعلان عن أن مصر خالية من فيروس سي خلال الأشهر القليلة المقبلة.