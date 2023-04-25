التهاب الكبد الفيروسي.. اعرف الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

كتبت حسام الشقويرى

التهاب الكبد الفيروسي هو عدوى في الكبد يمكن أن تسبب التهابًا مزمنًا وتلف الكبد بمرور الوقت. التهاب الكبد يعني انتفاخ الانسجة بسبب العدوى او الاصابة. تخيل كبدك التالف وكيف يمكن أن يكون هذا قاتلاً لك، و يمكن للكبد التالف أن يتلف الأعضاء الحيوية الأخرى أيضًا مما قد يشكل خطرًا على حياتك. لذلك ، يجب الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ما الذي يسبب التهاب الكبد الفيروسي؟



يحدث التهاب الكبد الفيروسي بسبب الفيروسات المختلفة المسببة لالتهاب الكبد بما في ذلك التهاب الكبد A و B و C و D و E. كل هذه الأنواع من الالتهاب الكبدي تحدث من خلال وسائل مختلفة. يحدث الالتهاب الكبدي الوبائي أ بسبب شرب المياه الملوثة أو تناول طعام ملوث.

يحدث التهاب الكبد الوبائي (هـ) بسبب تناول لحم الخنزير والمحار والغزلان غير المطبوخ جيدًا.

يحدث التهاب الكبد B و C و D بسبب ملامسة دم شخص مصاب.

يمكن أن يحدث التهاب الكبد B و D بسبب ممارسة الجنس دون وقاية (أو الاتصال الجنسي مع شخص مصاب)

يمكن أن تحدث هذه أيضًا بعد الحقن بالإبر المشتركة

وبالتالي ، يتم إعطاء لقاح التهاب الكبد للأطفال في سن مبكرة لمنع خطر الإصابة بالعدوى في وقت لاحق من الحياة.

إن الإصابة بالتهاب الكبد تجعلك عرضة للإصابة بعدوى مزمنة يمكن أن تهدد حياتك أيضًا.





أعراض التهاب الكبد الفيروسي



اليرقان

فقدان الشهية

البول الداكن

الم المفاصل

حمى

آلام المعدة الحادة

هناك أيضًا عوامل خطر معينة لالتهاب الكبد الفيروسي يمكن أن تساعد في الوقاية من هذه الحالة. لاحظ عوامل الخطر هذه:

الجنس غير المحمي

تعدد الشركاء الجنسيين

استخدام الإبر المشتركة أثناء التحصين

التعرض للعدوى (العمل في مؤسسة طبية)

مرضى غسيل الكلى معرضون أيضًا للخطر

سوء التغذية والاستهلاك المفرط للكحول