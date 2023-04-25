الأردن يعزى مصر فى استشهاد مساعد الملحق الإدارى فى سفارتها بالخرطوم

وجددت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، دعوتها جميع الأطراف السودانية إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فوراً، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي، وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي فى السودان.