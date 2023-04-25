اليوم السابع
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الأردن يعزى مصر فى استشهاد مساعد الملحق الإدارى فى سفارتها بالخرطوم

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:09 م
الأردن يعزى مصر فى استشهاد مساعد الملحق الإدارى فى سفارتها بالخرطوم شهيد الواجب محمد الغراوي
أ.ش.أ

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أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، فى استشهاد مساعد الملحق الإدارى فى السفارة المصرية فى الخرطوم، وهو فى طريقة إلى مقر السفارة، لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين المصريين من السودان، معربة عن تعازيها لذوي الفقيد رحمه الله.

وجددت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، دعوتها جميع الأطراف السودانية إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فوراً، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي، وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي فى السودان.

 


الاردن

مصر

السودان

الخرطوم



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