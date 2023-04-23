أغرب حفلة بالأقصر.. شاب يحيى ذكرى بمرور عام على صداقته بـ"قط" (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد غريب وجديد لأول مرة فى الأقصر، أقام الشاب أحمد حامد، ابن مدينة الأقصر، احتفالية بحضور عدد من أصدقائه وجيرانه، بمناسبة مرور عام على صداقته بـ"قط"، والذى اشتراه فى 22 أبريل العام الماضى، ومر عام على صداقتهما، وقرر الاحتفال بتلك المناسبة بعمل تورتة عليها صور القط الذى يحبه كثيراً.

وفى هذا الصدد يقول الشاب أحمد حامد البالغ من العمر 26 سنة ومنظم الحفل، إنه قرر الاحتفال على طريقته الخاصة بصداقته مع القط، الذى يعتبره أشيك وأجمل قط فى مصر، حيث إنه قام بشراء القط فى 22 أبريل 2022 ومرت على صداقتهما سنة كاملة، فهو خير صديق ورفيق له فى منزله وفى المحل الخاص به بوسط مدينة الأقصر، وقرر أن ينظم تلك الاحتفالية ليدخل البهجة فى قلب القط الذى يعتبره أوفى صديق له فى السنة الماضية.

ويضيف الشاب الأقصرى أحمد حامد، لـ"اليوم السابع"، أن القط له واقعة جعلته أشهر قط فى محافظة الأقصر خلال الشهور الماضية حيث أنه خرج من المحل الخاص به ولم يجده لعدة أيام، وقرر وقتها عمل إعلانات على صفحات الفيس بوك وطبع لافتات فى مختلف أرجاء المحافظة لعمل مكافأة مالية لمن يجده ويعيده إليه، مما جعله أشهر قط فى المحافظة وبالفعل بعد أسابيع قليلة عثر عليه أحد الأهالى وأعاده إليه وشعر وقتها بسعادة كبيرة بعودته لأنه يحبه كثيراً فهو صديقه الشخصى فى الشهور الماضية.

وأوضح الشاب أحمد حامد، أن القط يشعره بأنه صديقه الحقيقى فهو يرافقه طوال الـ24 ساعة وينام بجانبه فى غرفته بالمنزل، ويهتم به كثيراً فهو عاشق للقطط والحيوانات الأليفة ويوفر له أجود وأفضل أنواع المأكولات والألعاب ويوفر له كل ما يحتاجه، موضحاً أنه قرر عمل الحفلة وطبع صورته وقت شراؤه وصوره له أمس ووضعها على تورتة وقدم الدعوة لجيرانه وأصدقاؤه للإحتفال معه بتلك المناسبة السعيدة.



شاب يحتفل بمرور عام على صدقاته بـقطة (1)



شاب يحتفل بمرور عام على صدقاته بـقطة (2)



شاب يحتفل بمرور عام على صدقاته بـقطة (3)



شاب يحتفل بمرور عام على صدقاته بـقطة (4)



شاب يحتفل بمرور عام على صدقاته بـقطة (5)



شاب يحتفل بمرور عام على صدقاته بـقطة (6)