اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 09:22 م
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إصابة قائد دراجة نارية بحادث تصادم مع سيارة ملاكى بشبين القناطر

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 08:06 م
إصابة قائد دراجة نارية بحادث تصادم مع سيارة ملاكى بشبين القناطر أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إصابة سائق دراجة نارية في تصادم سيارة ميكروباص، على طريق شبين القناطر- نوى أمام قرية كفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصاب للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق شبين – نوى أمام قرية كفر طحا ووجود مصاب.
 
وجرى إخطار مدير أمن القليوبية، وير مباحث القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام السيارة الميكروباص بالدراجة النارية بسبب السرعة، وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية وجرى نقله إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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