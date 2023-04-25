اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:45 م
أكرم القصاص
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إزالة 6 حالات تعدِ على أراض زراعية وبناء غير مرخص بسنورس فى الفيوم

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:31 م
إزالة 6 حالات تعدِ على أراض زراعية وبناء غير مرخص بسنورس فى الفيوم جانب من الإزالات
الفيوم - رباب الجالى

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صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، بأن الأجهزة التنفيذية بالمركز، تمكنت من إزالة 6 حالات تعدِ على أراضي زراعية، وبناء غير مرخص، في حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي بالمركز.
 
وأوضح، وفقا لبيان صحفي، اليوم، أن الحملة، أزالت ثلاث حالات تعدِ على أراضي زراعية بقرية فيديمين، الأولى على مساحة 18 سهمًا، والثانية بمساحة 16 سهمًا، والأخيرة على مساحة 12 سهمًا.
 
وأشار إلى أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي، أزالت أسوار بالبلوك الأبيض، حول قطع أرض خارج الحيز العمراني للقرية، الأولى على مساحة 120 مترًا، والثانية 90 مترًا، والأخيرة بمساحة 80 مترًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 


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