إزالة 6 حالات تعدِ على أراض زراعية وبناء غير مرخص بسنورس فى الفيوم

وأوضح، وفقا لبيان صحفي، اليوم، أن الحملة، أزالت ثلاث حالات تعدِ على أراضي زراعية بقرية فيديمين، الأولى على مساحة 18 سهمًا، والثانية بمساحة 16 سهمًا، والأخيرة على مساحة 12 سهمًا.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي، أزالت أسوار بالبلوك الأبيض، حول قطع أرض خارج الحيز العمراني للقرية، الأولى على مساحة 120 مترًا، والثانية 90 مترًا، والأخيرة بمساحة 80 مترًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.