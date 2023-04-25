إزالة إشغالات وتعديات بمحيط أسواق حى العرب ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أكد المهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب بمحافظة بورسعيد، أنه تم شن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعد انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لإعادة الشكل الحضاري للطرق العامة في الحي.

وشنت إدارة الإشغالات بفريق العمل الميداني، حملة لرفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة مرور السيارات والمشاه مروراً بشارع شهداء القنال وسوق العصر 1و2، الغوري، السواحل، البلدية، الثلاثيني وكسري، أوجينى، نهضة مصر، النصر، الصباح، منطقة الأسواق الجديدة، منطقة الكويت، والسلام بالحي.

وأسفرت الحملة، عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات، كما تم التنبيه علي المخالفين بعدم العودة للمخالفات مرة أخرى، وشدد رئيس الحي باستمرار وتكثيف الحملات بالحي لمنع أى أعمال مخالفة للقانون.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري وعودة الإنضباط إلى كافة مناطق الحي.

وفي نفس السياق، قام فريق العمل الميداني بإدارة تحسين البيئة بكنس وإزالة القمامة ورفع كفاءة النظافة العامة بنطاق الحي.

وأكد رئيس الحي علي تكثيف حملات النظافة العامة في جميع الشوارع والميادين للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري بنطاق الحي.