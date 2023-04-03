محافظ بورسعيد: الجراج متعدد الطوابق الجديد نقلة نوعية وحضارية فى حى العرب

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن الجراج متعدد الطوابق الجديد الموجود في نطاق منطقة الأسواق بحى العرب، يُعد نقلة حضارية ونوعية.

وأضاف المحافظ، أنه شهد التشغيل التجريبي للجراج المتعدد الطوابق، والذي تم إنشاؤه على أعلى مستوى لخدمة المترددين على منطقة مجمع الأسواق بحي العرب.

وأشاد محافظ بورسعيد، بمستوى تنفيذ الجراج، والذي يوفر النظام والشكل الحضاري للمنطقة، ويقضي على مشكلات الازدحام بنطاق مجمع الأسواق، خاصةً وأن هذه المنطقة تشهد إقبال الكبير من المواطنين، موضحاً أنه سيمنع حدوث اختناقات مرورية خلال أوقات الذورة، مما يساهم في تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية وتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين فضلا عن المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب تشهد تطورا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى إنشاء أحدث مول تجاري Outlet، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية .

ونوه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أنه جاري الافتتاح الرسمي للجراج المتعدد الطوابق بحي العرب قريبا، مشيراً إلي أن الجراج المتعدد الطوابق يقام لخدمة المترددين على المنطقة التي تشهد كبرى المشروعات في مجال الأسواق.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي بالمنطقة المحيطة بالجراج، والمتابعة الدورية من الأجهزة التنفيذية لمستوى الإنضباط والنظام والسيولة المرورية بالمنطقة نظراً لأهميتها الحيوية.