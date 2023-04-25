اليوم السابع
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وسط التوترات فى تايوان..

ألمانيا والصين يخططان لعقد قمة لتعزيز التعاون الاقتصادى والمناخى

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 02:18 م
ألمانيا والصين يخططان لعقد قمة لتعزيز التعاون الاقتصادى والمناخى شولتز
كتبت: هناء أبو العز

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز حرصه، على تعزيز التعاون الاقتصادى والمناخى مع الصين ونزع فتيل التوترات بشأن تايوان كجزء من المحادثات الحكومية رفيعة المستوى التي يعتزم استضافتها في يونيو.
 
ومن المقرر ان يلتقي شولتز ووزراء رئيسيون بالحكومة مع نظرائهم الصينيين، بقيادة رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، لإجراء مشاورات حكومية ثنائية في برلين يوم 20 يونيو، وفقًا لما ذكرته صحيفة بوليتكو.
 
كما يخطط وزير المالية كريستيان ليندنر للسفر إلى الصين في أوائل مايو لمناقشة التعاون في المسائل المالية ، قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في اليابان يومي 11 و 13 مايو.
وأشارت صحيفة بوليتكو، إلي أن الحكومة الألمانية تعمل أيضًا على صياغة أول استراتيجية لها مع الصين، لكن الوثيقة قد تتأخر إلى ما بعد المشاورات الحكومية مع الصين ، كما يقول المسؤولون.
 
ووفقا للصحيفة فإنه إذا تم تأكيد ذلك ، فإن المحادثات الألمانية الصينية رفيعة المستوى ستأتي قبل أسبوع تقريبًا من قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الرئيسية في 29-30 يونيو ، حيث ستكون العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين على رأس جدول الأعمال ، كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ذلك.
 
وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضا العلاقات مع الصين في اجتماع غير رسمي في السويد يوم 12 مايو.
 
وتأمل ألمانيا في استخدام محادثاتها مع الصين لردع بكين عن تصعيد التوترات بشأن تايوان ، والتي قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في وقت سابق من هذا الشهر ستكون ''سيناريو مروع '' كما تريد برلين أن توقف بكين دعمها غير المباشر للحرب الروسية في أوكرانيا.
 
وعلى الصعيد الاقتصادي ، نظرًا لكون الصين الشريك التجاري الأكثر أهمية لألمانيا ، تحرص حكومة شولز على زيادة فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأجنبية - خاصة وأن شركات صناعة السيارات الألمانية تسعى إلى لعب دور أكبر في سوق السيارات الكهربائية الصيني سريع النمو. 
وقال شولز إنه يريد من الشركات الألمانية "التخلص من المخاطر" من الصين من خلال تنويع سلاسل التوريد ، لكنه قاوم الدعوات الأمريكية لإنهاء الروابط الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية.
 
وقال شولتز في بروكسل: "نحن ضد الفصل ؛ نحن نؤيد المخاطرة" ، مضيفًا أن نتيجة التحرك الروسي لأوكرانيا كأن الشركات في جميع أنحاء العالم كانت تسعى إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها.
 
كما حذرت بربوك خلال رحلتها الأخيرة إلى الصين من أن ألمانيا ، وكذلك الصين ، ستتأثر بشكل خاص بالتوترات المتصاعدة في مضيق تايوان ، حيث يتم شحن حوالي 50 في المائة من التجارة العالمية و 70 في المائة من إنتاج أشباه الموصلات العالمي عبر هذه المياه.
 
وتحرص برلين أيضًا على دفع الصين ، التي تمثل ما يقرب من ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ، للقيام بدور أكثر طموحًا في مكافحة تغير المناخ.
 
 
 

ألمانيا

الصين

بكين

تايوان

الحروب الروسية

برلين



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