جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فى بكين اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وقال "هان" إن ألمانيا ظلت أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين في أوروبا لنحو 50 عامًا على التوالي، لافتًا إلى أن البلدين يتمتعان بنطاق واسع من التعاون، وأن اقتصاديهما متكاملان بشكل كبير.



وأضاف أن الصين ستواصل توسيع الوصول إلى سوقها وستعمل على إقامة بيئة أعمال عالمية الطراز وموجهة نحو السوق وقائمة على القانون، مشيرًا إلى ان بلاده ترحب بالشركات من جميع دول العالم، من بينها ألمانيا، للمشاركة في الفرص التي تجلبها تنمية الصين.



من جانبها، قالت "بيربوك" إن ألمانيا تعتبر الصين شريكًا تعاونيًا مهمًا ومستعدة لتعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات وتعزيز التبادلات الشعبية لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.