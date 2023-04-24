وكيل "صحة بنى سويف" يتفقد مستشفى إهناسيا التخصصى

بنى سويف هانى فتحى

واصل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف ، اليوم الإثنين، جولاته المستمرة على المستشفيات منذ أول أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة سير العمل تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع حالة الاستعداد القصوى ومتابعة تقديم الخدمه الصحية بالمستشفيات خلال العطلات الرسمية وعطلة عيد الفطر المبارك.

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور على مستشفى اهناسيا التخصصى بحضور الدكتور محمد جمال مدير المستشفى وعدد من مديرى الإدارات ومنها المستشفيات والتمريض والصيدلة والجودة ومكافحة العدوى والمتابعة والصيانة.

حيث تم متابعة انتظام العمل والتواجد من النوبتجيات، والمرور على كافة أقسام المستشفى الاستقبال والعناية المركزه والباطنة والأطفال والحضانات ووحدة الغسيل الكلوي وتم السماع للمرضى وتقديم التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتم التأكيد على تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة، موجهاً الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى والتمريض على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى.

وشدد الدكتور محمد يوسف، على رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى، وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية ، بالإضافة إلى تشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى تحت إشراف وكيل الوزارة وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ، والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى.

وأجري وكيل وزارة الصحة ببني سويف جولات مستمرة منذ أول أيام عيد الفطر المبارك والتي شملت مستشفيات الصدر والحميات والرمد وبني سويف التخصصي والواسطى المركزي وناصر العام، واهناسيا التخصصي والمركز الطبي بشرق النيل ومركز طب الغمراوي، والقوافل الطبية بجوار الحدائق والمتنزهات، وتوجيهاته باستمرار المرور المفاجئ على كافة المنشآت الصحية بكافة أنحاء المحافظة لمتابعة سير العمل وتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك والعطلات الرسمية