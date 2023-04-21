اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 07:43 م
أكرم القصاص
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جولات مفاجئة لوكيل الصحة في بنى سويف على مستشفيات الصدر والرمد

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:06 م
جولات مفاجئة لوكيل الصحة في بنى سويف على مستشفيات الصدر والرمد جانب من جولة وكيل الصحة فى بنى سويف على المستشفيات
بنى سويف هانى فتحى

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واصل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، جولاته على مستشفيات المحافظة في أول أيام عيد الفطر المبارك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع حالة الاستعداد والطوارئ ومتابعة تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات.
 
وقام الدكتور محمد يوسف بالمرور على مستشفى الصدر بحضور الدكتور عمر الخواجه مدير المستشفى، وعدد من مديرى الإدارات المستشفيات والتمريض والصيدلة ومكافحة العدوى والمتابعة والصيانه والجودة، حيث تم المرور علي الاستقبال والطوارئ والاقسام الداخلية، وأقسام العناية المركزة بالمستشفى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد طاقم النوبتجية كاملة ولضمان سير العمل وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.
 
وقدم وكيل وزارة الصحة التهنئة للمرضى وللعاملين خلال الجولة بمناسبة عيد الفطر، حيث عقد اجتماعاً بفريق العمل بالمستشفى لمناقشة أهم ما تم رصده خلال المرور.
 
فيما تفقد وكيل وزارة الصحة مستشفى رمد بنى سويف بحضور الدكتورة هدى رجب مدير المستشفى وعدد من مديرى الإدارات المستشفيات والتمريض والصيدلة ومكافحة العدوى والمتابعة والصيانة والجودة، حيث تم المرور على قسم الاستقبال وجميع اقسام المستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة لسير العمل وتم تقديم التهنئة بمناسبه عيد الفطر للمرضى وفريق العمل بالمستشفى.

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