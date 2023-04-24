اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد تحرير سيناء

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:38 م
وزير التعليم العالى يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد تحرير سيناء تحرير سيناء
كتب محمد صبحى

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تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء، تلك الذكرى التي قدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن؛ فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.
 
وأعرب الدكتور أيمن عاشور وقيادات الوزارة عن تقديرهم لجهود تعمير وتنمية سيناء، مثمنين جهود القوات المسلحة، معربين عن تمنياتهم بالأمن والاستقرار والتقدم للوطن الغالي.

تحرير سيناء

القوات المسلحة

السيسى

التعليم العالى



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