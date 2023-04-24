اليوم السابع
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هلت بشاير الخير.. بدء موسم توريد القمح بصوامع وشون بورسعيد "صور"

الإثنين، 24 أبريل 2023 02:11 م
هلت بشاير الخير.. بدء موسم توريد القمح بصوامع وشون بورسعيد "صور" بدء موسم توريد القمح بصوامع وشون بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد، خلال تصريحات صحفية اليوم  بدء موسم توريد القمح فى الشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم الحصاد.
 
ونوه إلى أن تكليفات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تقضى بتسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلي المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة؛  من خلال اللجنة المختصة التى تنعقد يومياً  وبعضوية المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية  وإبراهيم الظهرة رئيس الرقابة  وممدوح رمضان مدير صيانة الحبوب 
ومحمد أشرف و حاتم ماهر كبار مفتشى الصيانة بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.
 
وأكد اًن وزير التموين أصدر قراراً إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنية للأردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب ونص القرار  أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
 
وحذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة  الاقماح المحلية أو استخدامه.
 
كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها فى صناعة الاعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
 
ونص القرار على سرعه سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد اقصى 48 ساعة على  أن  يكون تسديد المستحقات  إلكترونيًا بعد ميكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الاقماح المحليه، مشيراً أن الوزارة قد جهزت 420 نقطه لاستلام الاقماح مابين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة و دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
 
بدء موسم توريد القمح بصوامع وشون بورسعيد
بدء موسم توريد القمح بصوامع وشون بورسعيد

بدء موسم توريد محصول القمح ببورسعيد
بدء موسم توريد محصول القمح ببورسعيد

جانب من اللجان المختصة لمتابعة تسليم القمح بصوامع وشون بورسعيد
جانب من اللجان المختصة لمتابعة تسليم القمح بصوامع وشون بورسعيد

مديرى التموين والزراعة أثناء بدء موسم توريد القمح
مديرى التموين والزراعة أثناء بدء موسم توريد القمح
 

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