محافظ المنوفية: إقبال كثيف على توريد القمح بالشون والصوامع وتسلم 750 طنا

المنوفية - محمد فتحى

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن الشون والصوامع شهدت صباح اليوم، إقبالا كثيفا بكل مراكز ومدن المحافظة، وأكد على انتظام عمليات توريد القمح ، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم توريده من المحصول منذ بدء الموسم وحتى الآن ما يزيد عن (750) طنا، وتواصل المراكز والمدن استقبال الأقماح من المزارعين والموردين حتى نهاية الموسم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد، مناشدا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد، لافتاً إلى تقديم كل التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لجميع الشون والصوامع للتأكد من تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة، والتشديد على اللجان المختصة باستلام القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.