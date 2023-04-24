موانئ بورسعيد تستقبل 243 سفينة بحمولة 4.4 طن خلال مارس الماضى

بورسعيد محمد فرج

أعلنت المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر مارس الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,443,508طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 341,545 حاويه مكافئة من خلال استقبال عدد 243 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 466,482 طن وعدد حاويات 36,576 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 7سفن سياحية و 14 سفينة بضائع عامة، وعدد 7 سفن صب سائل، وسفينة رورو وسفينتين تحولت ساحلي فضلا عن استقبال عدد 41 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس عدد 112 سفينة حاويات وعدد 19 سفينة كلينكر وسفينتين أسمنت بطاقة محققة 3,952,981 طن وعدد حاويات 304,969 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 6 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 24,045 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الأن.

هذا وتعمل الهيئة دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفه للمنطقة الاقتصادية وموانئها.