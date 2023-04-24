"الغضبان": بورسعيد تشهد إقبالا كبيرا على الشوطئ والمتنزهات وسط فرحة العيد

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن محافظة بورسعيد شهدت توافد الٱلاف من أبناء المحافظة وزائريها على الشواطىء والمتنزهات والحدائق في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة.

كما شهدت حارات العيد بنطاق المحافظة توافد الأطفال مع أسرهم وسط حالة من الفرحة والبهجة في شوارع المحافظة، فضلا عن إقبال المواطنين داخل الأندية المطلة على قناة السويس.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات ؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد علي تكثيف أعمال النظافة أول بأول.