محافظ الدقهلية يحيل 82 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 82 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة وإحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة وميت غمر وتمى الأمديد ومنية النصر وطلخا وبنى عبيد والجمالية وبلقاس، والمحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 33 محضر نقص وزن، و17 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و1 محضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (11 شيكارة)، و1محضر عدم وجود سجل تفتيش، و4 محاضر توقف عن الإنتاج، و2 محضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، و1 محضر تجميع دقيق بقيمة (٥شيكارة)، و1 محضر استنزال دقيق كمية قدرها (2 شيكارة )، و15 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، و1 ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 10 كجم لحوم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.