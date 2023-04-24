لافروف يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولى

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توجه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إلى نيويورك، حيث سيشارك فى اجتماعات مجلس الأمن الدولى يومى 24 و25 أبريل الجارى تزامنا مع رئاسة روسيا للمجلس، بحسب "روسيا اليوم".

ومن المتوقع أن يجتمع لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين.

ودعا وزير الخارجية الروسى نظراءه من عدة دول، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، للمشاركة فى اجتماعات مجلس الأمن الدولى.

وأشار لافروف إلى أن موسكو مستعدة للنظر فى إمكانية عقد لقاء مع بلينكن، ولا ترفض أبدا مقترحات جادة للحوار مع الجانب الأمريكي، فيما قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، قبل مغادرة الوفد الروسى إلى نيويورك، إنه لا توجد خطط لعقد مثل هذا الاجتماع حتى الآن، وإمكانية التواصل "ستحددها الظروف".

ومن المحتمل أن يعقد لافروف مؤتمرا صحفيا فى نيويورك.