نائب وزير الخارجية الروسي: لا يوجد خطط لاجتماع لافروف وبلينكن في نيويورك

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأحد، إنه لا توجد خطط لتنظيم اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك.



وقال ريابكوف في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لا توجد مثل هذه الخطط، في الواقع ليس لدينا أجندة لمناقشتها من قبل الوزراء في هذه المرحلة"، لافتا إلى أنه "غير متأكد ما إذا كان بلينكن سيكون في مقرر الأمم المتحدة خلال اليومين القادمين".



جدير بالذكر أن روسيا تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري، وكجزء من رئاستها، يشارك لافروف في اجتماعات مجلس الأمن يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع الموافقين 24 و25 أبريل.