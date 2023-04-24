كيف تؤثر الصدفية على الجسم؟.. الإصابة بأمراض القلب الأبرز

كتب – حسام الشقويرى

السمة المميزة لمرض الصدفية هي تغير لون الجلد - بقع حمراء في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة والبقع البني الداكن أو الأرجواني أو البنفسجي في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة. على الرغم من أن هذه الآفات (أو اللويحات) يمكن أن تظهر في أي مكان من الجسم ، إلا أنها تظهر غالبًا على فروة الرأس والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر وفقا لما نشره موقع everydayhealth

أمراض القلب..

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، يمكن أن يؤثر الالتهاب المرتبط بالصدفية على القلب والأوعية الدموية ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. يؤكد تحليل نُشر في يونيو 2022 على أهمية مراقبة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بالصدفية .

سكر الدم ..



قد يبدأ الجهاز المناعي المفرط النشاط الناتج عن الصدفية في مهاجمة الخلايا التي تصنع الأنسولين ، مما يزيد من خطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع.

المفاصل..



وفقًا لمؤسسة الصدفية الوطنية ، فإن حوالي 30 % من الأشخاص المصابين بالصدفية سيصابون أيضًا بالتهاب المفاصل الصدفي ، وهي حالة تتميز بألم المفاصل وتيبس الصباح والتعب. يوضح الدكتور جرير أن "نفس العملية الالتهابية التي تسبب الصدفية يمكن أن تغزو المفاصل وتسبب التهاب المفاصل الصدفي ". يعاني معظم الناس من الصدفية - أحيانًا لسنوات - قبل ظهور أعراض التهاب المفاصل الصدفي .

إذا كنت مصابًا بالصدفية ، فابحث عن أي علامات لالتهاب المفاصل ، وأخبر طبيبك على الفور. كلما تم تشخيصك وعلاجك بالتهاب المفاصل الصدفي في وقت مبكر ، كانت نتيجتك أفضل وزادت احتمالية تأخير تقدمه.

الجهاز الهضمي..



"نحن نعلم أن بعض الجينات التي تجعل جهاز المناعة لدينا مفرط النشاط في الصدفية تجعل جهاز المناعة لدينا مفرط النشاط في الأمعاء ،" يقول الدكتور فيلدمان. يمكن أن يكون لمرض التهاب الأمعاء (IBD) تأثير على كل من الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي ، المرتبطين بنوع من مرض التهاب الأمعاء يعرف باسم مرض كرون.

العيون..



نفس الالتهاب الذي يسبب جفاف الجلد المتقشر يمكن أن يؤثر أيضًا على عينيك ، مما قد يكون غير مريح ويؤثر على رؤيتك.