كهرباء البحيرة: تركيب 15 ألفا و804 عدادات ذكية بتكلفة 85 مليون جنيه

كتبت ــ رحمة رمضان

كشف المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه من المستهدف تركيب عدد 15 ألفا و804 عدادات ذكية بإجمالي تكلفة 85.214 مليون جنيه خلال العام المالي 2023 / 2024، وذلك ضمن خطة التحول للشبكة الذكية لرفع مستوى الخدمات باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة.



وأوضح عبد الشافي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تخطط لمواجهة تطور الأحمال المستقبلية من خلال الآتى:



1-تقسيم مغذي سنهور بإنشاء عدد 2 مغذي جديد (الإداري والهوارية) من م.م الرحمانية بإجمالي طول 14.28 كم كابلات لو 3×300 مم2.



2-تحسين أداء مغذيات حمور وبراكس والبنك وزهور الأمراء (المغذاة من م.م الدلنجات) بتكبير مقطع كابلات البداية إلى مقطع 3×400 مم2 بإجمالي طول 2.5 كم.



3-تخفيف أحمال مغذيات الروقة والبهي بإنشاء مغذي جديد (صفط الحرية) من موزع ايتاي البارود (1) [بطول 4.5كم هوائي مقطع 150/25 مم2+ 7.5كم كابل لو مقطع 3× 400 مم2].



4-إنشاء حلقة جديدة من موزع إيتاي البارود (4) لتوصيل التيار الكهربائي بمنطقة جمال عبد الناصر بطول 6.5 كم كابل لو مقطع 3×300 مم2.



5-تقسيم مغذي بسطرة بإنشاء مغذي جديد من م.م الخيري [بطول 1.75كم هوائي مقطع 150/25 مم2 + 6.7كم كابلات لو مقطع 3×240مم2].



6- تخفيف الأحمال على مغذي دواجن أبيس والملاحة بانشاء مغذي جديد(خورشيد) من م.م الألمان [بطول 1.6كم هوائي مقطع 150/25 مم2+ 5.5 كم كابل لو مقطع 3× 400 مم2].



7- تحسين أداء مغذي 19جمعية البحوث الزراعية (المغذى من م.م شرق الطريق الصحراوي) بتكبير مقطع كابل البدابة من 3×240مم2 إلى مقطع 3×400مم2 بطول 0.5 كم.



8- تقسيم مغذي 7 الوادي بإنشاء مغذي جديد من موزع سور المحطة الفرعية [بطول 1.2كم هوائي مقطع150/25 مم2+ 11كم كابل لو مقطع 3× 400 مم2].



9- تأمين تغذية خط قرى الجراولة بعمل تغذية حلقية من موزع أبطال العاشر بطول 5.5 كم كابل لو مقطع 3×150مم2.



10- تدعيم موزع الضبعة القديم بإنشاء عدد(2) دوائر دخول جديدة من م.م الضبعة الدائمة باجمالي طول 10كم كابل لو 3×400مم2.



11- إنشاء مغذي جديد من موزع فوكة الجديد بطول 4.1 كم كابلات لو 3×240مم2 لتخفيف الأحمال عن خطى الجفيرة وفوكة.



12- إنشاء عدد (2) دائرة دخول جديدة لتأمين تغذية موزع ك 72 بطول 16كم كابل لو 3×300مم2.



13- تغيير عدد(2) دائرة دخول لموزع سيدي عبد الرحمن (من م.م الحمرا) من هوائي إلي كابلات لو 3×400مم2 بطول 16كم.



