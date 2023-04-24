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"قناة DMC" الأكثر مشاهدة فى شهر رمضان

الإثنين، 24 أبريل 2023 10:50 م
"قناة DMC" الأكثر مشاهدة فى شهر رمضان قناة dmc
كتب: محمد الأحمدى

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أجرى مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، استطلاعًا للرأى استهدف التعرف علي اتجاهات الجمهور المصري نحو دراما رمضان 2023، لرصد وتحليل الآراء المتباينة حول مختلف أنواع الدراما المصرية المقدمة خلال الشهر الكريم، وقد أشرف على إعداد الاستطلاع الأستاذة الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، وشارك في إعداده الدكتورة سحر مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والمدير الأكاديمي للمركز، والدكتورة شيرين سلامة الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والدكتور محمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الإعلام - جامعة الأزهر.

وتم تطبيق الاستطلاع على عينة بلغ عددها  1000 مفردة من مشاهدي دراما رمضان هذا العام، تراوحت أعمارهم من 15 عاما فما فوق، وذلك فى الفترة من 15- 24 إبريل 2023، وأظهر الاستطلاع عددًا من النتائج المهمة، منها، تفوق المنصات الرقمية على القنوات الفضائية.

وأبرزت النتائج أن "قناة DMC" كانت الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان، يليها قناة ON، وبالنسبة للقنوات الحكومية تصدرت قناة النيل للدراما يليها القناة الأولى.

وأشارت الأستاذة الدكتورة سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام، أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع كاملة في غضون الأيام القليلة القادمة.

 


قناه DMC

رمضان

شهر رمضان

مسلسلات رمضان



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