قرية تزمنت الشرقية ببنى سويف تكرم 700 طفل من حفظة القرآن الكريم.. صور

وأقيمت أحتفالية داخل القرية شهدها القيادات الطبيعية بالقرية وعدد من أولياء الأمور، شملت الاحتفالية تلاوة القرآن الكريم وبعض الأناشيد والتواشيح الدينية بالإضافة إلى التكريم .

وقال محمد عبدالعظيم عدنان أحد أبناء القرية والمشرف على المسابقة، أن الاحتفالية التى تم تنظيمها تشهدها القرية كل عام منذ عدة سنوات فى نهاية شهر رمضان أو مع ايام عيد الفطر المبارك .

وأضاف محمد عبدالعظيم عدنان أن الاحتفالية التى أقيمت شهدت تكريم 700 من أطفال القرية من حفظة القرآن الكريم فى مختلف المسابقات سواء القرآن الكريم كاملا أو نصفه أو ربعه أو بعض الأجزاء الصغيرة .

وقال محمد عبدالعظيم عدنان، أنه تم تكريم الاطفال من المشاركين فى المسابقة بجزء أو جزئين أو ثلاثة أجزاء الذين شاركوا فى المسابقة دون اختيار الفائزين كتحفيز لحفظة القران الكريم من أبناء القرية.

وأشار محمد عبدالعظيم عدنان إلى أنه أقيمت المسابقة طوال شهر رمضان تحت إشراف مجموعة من المتخصصين ، مشيدا بالاقبال الكبير من أبناء القرية للمشاركة فى المسابقة.