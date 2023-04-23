فرحة العيد.. تكريم حفظة القرآن الكريم بالدقهلية و5 رحلات عمرة لأولياء أمور.. صور

شهدت مدينة منية النصر محافظة الدقهلية، تكريم حفظة القرأن الكريم فى حفل كبير باستاد منية النصر الرياضى.

شهد الحفل خروج المكرمين من حافظى كتاب الله من المسجد من شوارع المدينة متجهين إلى إستاد منية النصر الرياضى، لإستكمال تكريمهم داخل العرس القرآنى المقام داخل الإستاد وسط حفاوة وتحفيز وتفاعل من أهل المدينة لحاملى القرآن الكريم.

أقيمت اختبارات مسابقة القرآن الكريم للمرة الثالثة عشر بإستاد منية النصر الرياضى تحت إشراف عدد من مشايخ الأزهر الشريف المتخصصين فى إدارة المسابقات، وحددت اللجنه المشرفه على إدارة المسابقة القرآنية جوائز المسابقة، حيث تم تكريم الـ 5 الأوائل والذين ختموا حفظ كتاب الله القرآن الكريم كاملا بحصول ذويهم على 5 رحلات عمرة، و150 ألف جنيه للفائزين بالمراكز الاولى فى جميع المستويات، وتجاوز عدد المشاركيين فى الاختبارات ممن سحبوا استمارات الاشتراك 1400 متسابق.

وقالت سماح الشوربجى المشرف العام على المسابقة، أن المسابقة هذا العام مختلفة تماما عن السنوات السابقة بعد البحث عن أفضل طرق الاختبارات التى تحقق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية عبر وضع أسئلة الاختبارات فى أظرف مغلقة يختار منها المتسابق نفسه كما تتسم لجنة التحكيم بالحيادية والشفافية المطلقة.