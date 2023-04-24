سنغافورة والصين تجريان تدريبات بحرية مشتركة خلال الأسبوع الجاري

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تعتزم سنغافورة والصين إجراء تدريبات عسكرية بحرية مشتركة خلال الأسبوع الجاري والتي تعد الأولى بينهما منذ عام 2021.



وقالت وزارة الدفاع السنغافورية - في بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الإثنين إن التدريبات ستقام خلال الفترة بين الـ 28 من شهر أبريل الجاري والأول من شهر مايو المقبل، وستشمل مرحلتين على الشاطئ وفي البحر.



وأضافت أن القوات البحرية السنغافورية ستجري تدريبات ثنائية ومتعددة الأطراف بشكل منتظم مع القوات البحرية الأجنبية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون مع الدول الأخرى.



واعتبرت أن التدريبات؛ تؤكد العلاقات الودية بين سنغافورة والصين؛ وتعزز الثقة المتبادلة والتفاهم والروابط بين القوات المسلحة السنغافورة وجيش التحرير الشعبي الصيني.