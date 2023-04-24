رسم على وجوه الأطفال وعزف على العود.. مظاهر الفرحة في العيد ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهدت م حافظة بورسعيد ، مظاهر الفرحة والبهجة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في كل الأماكن السياحية والترفيهية، وكذلك الأندية ومراكز الشباب المنتشرة في كل أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

ونظم نادي المعلمين ببورسعيد، حفلات سمر خلال أيام عيد الفطر المبارك، وشملت حفلة اليوم فقرات غنائية بالعزف على آلتي العود والبيانو، وسط تفاعل كبير من الحضور من المعلمين وأسرهم.

كما سادت حالة من البهجة والسرور خلال إجراء لعبة "الطمبلة" التي يتم فيها توزيع الهدايا علي الفائزين من الحضور بالإحتفالية بالنادي الكائن في أرض النوادي بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد.

وفي سياق متصل، احتلفت الأندية الموجودة على ضفة قناة السويس بنطاق مدينة بورفؤاد في المحافظة، باليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، بتنظيم احتفالات وسط حضور الآلاف من الأهالي.

وانتشرت مكبرات الصوت بأغاني العيد، والعرائس على المسارح التي لعبت مع الأطفال وسط حالة من السعادة والفرحة، وتم تنظيم عدد من المسابقات وتوزيع الهدايا علي الأطفال.

وفي نفس السياق، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، شاطئ المحافظة لمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مقدماً التهاني، ومتمنيا أن يجعل الأيام كلها خير وسعادة، ويرزق مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والإستقرار والرخاء .

وحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على الجلوس وسط المواطنين بالخيمة البدوية على شاطئ المحافظة، مستمعاً لآرائهم حول الخدمات المقدمة على شاطئ بورسعيد، مشيراً إلى أن محافظة بورسعيد تحرص على إسعاد المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

واستقبل المواطنون، المحافظ بحالة من الفرحة والسعادة، وحرصوا على إلتقاط الصور التذكارية معه، وقدموا له كحك العيد احتفالا بزيارته واحتفاله مع المواطنين والأهالي ، وجلس المحافظ مع المواطنين وسط الأجواء الاحتفالية، واستمع إلى نغمات السمسمية، وأعرب عن سعادته بالفرحة التي يعيشها المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد شهدت توافد الآلاف من المواطنين على الشواطىء والمتنزهات والحدائق في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت شواطئ وحدائق بورسعيد، إقبالا من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.