حدائق مجانية بلا أسوار في بورسعيد.. أشهرها فريال التاريخية وميدان الشهداء... صور

بورسعيد - محمد عزام

"حدائق بلا أسوار" مبادرة أطلقتها محافظة بورسعيد عام 2016، وبدأت تنتشر في شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وحازت إعجاب أهالي بورسعيد، لتكون كافة الحدائق مجانية لكل الزوار.

ساهمت مبادرة "حدائق بلا أسوار"، في عودة المظهر الحضارى للمسطحات الخضراء بكل أحياء بورسعيد، وذلك بعد رفع كفاءتها وتطويرها، وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن هذه المبادرة قامت بدورها في عودة الأسر البورسعيدية لقضاء عطلاتها الأسبوعية للتنزه بالمسطحات الخضراء كما كان قديما حيث نشأنا جميعا للاستمتاع بالأوقات والعطلات في الحدائق العامة.

وجاءت أهم الحدائق التي تم تطويرها ورفع كفائتها في بورسعيد بطابع تاريخي مميز هي : حديقة فريال التاريخية، حديقة المسلة "ميدان الشهداء"، حديقة التاريخ المطلة على المجري الملاحي لقناة السويس.

حديقة المسلة "ميدان الشهداء"

تُعد حديقة المسلة التي تقع في أشهر المناطق بالمحافظة بالمواجهة للديوان العام لمحافظة بورسعيد، وتضم أشهر ميادين محافظة بورسعيد هو ميدان الشهداء، والذي تم تصميم الميدان بأمر من الرئيس جمال عبد الناصر، وقام الزعيم الراحل بافتتاحها في عيد بورسعيد القومي في 23 ديسمبر 1958.

تقع حديقة المسلة، في شارع 23 يوليو الكائن بحي الشرق، وفي مقابله ديوان عام المحافظة، ومن أهم تماثيل الميدان تمثال الفريق عبد المنعم رياض الجنرال الذهبي ورمز شهداء العصر الحديث والذي أطلق على يوم استشهاده في 9 مارس عام 1969 يوم الشهيد.

تم تطوير الحديقة في عام 2017، وتم وضع الميدان بأكمله ضمن خطة تطوير بصورة تطابق تصميمها الأول الذي وضعه الفنان مصطفى متولي لتتعرف عليها الأجيال الجديدة التي لم تعش هذه الفترة.

أُنشئ متحف النصر للفن المصري الحديث الموجود أسفل مسلة الشهداء في 25 ديسمبر عام 1995 تقديرا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها ولتوثيق بطولاتهم.

أمام النصب التذكاري للشهداء الواقع أسفل المسلة، وقف مشاهير العالم يضعون أكاليل الزهور ويؤدون التحية لأرواح الشهداء على وقع الموسيقى العسكرية، فهنا وقف الزعيم الروسي نيكيتا خرشوف برفقة عبد الناصر وبجوارهما جميلة بوحريد رمز المقاومة الجزائرية والأسطورة محمد على كلاى والرئيس العراقى عبد السلام عارف والرئيس الجزائرى أحمد بن بيلا ورائد الفضاء الروسي يورى جاجارين .

وقف الزعيم الراحل محمد أنور السادات بطل العبور يدشن احتفالات مصر والعالم بإعادة افتتاح القناة فى يونيه 1975، برفقة ولى العهد الإيراني محمد رضا بهلوي.

حديقة فريال التاريخية

مكان رائع يقع في أرقى أحياء محافظة بورسعيد، ليصبح أحد المزارات السياحية الفريدة التي يتمتع بها الأهالي والزوار من كل المحافظات المصرية بل والأجانب وبالمجان دون أية رسوم، هذا بالإضافة إلى موقعها التاريخي فقد استقبلت هذه الأرض افتتاح قناة السويس القديمة.. إنها حديقة فريال بحي الشرق.

يتوافد على حديقة فريال التاريخية، المئات من زوار بورسعيد يوميا، وكذلك الزوار من المحافظات الأخرى، نظراً لموقعها المميز، وسميت الحديقة على اسم الأميرة فريال ابنة السلطان فؤاد وأخت الملك فاروق.

شهدت الحديقة تطوراً كبيراً بعد أن كانت مهملة، وانضمت إلى مبادرة "حدائق بلا أسوار"، وتم تطويرها وإزالة أسوارها وفتحها مجانا للمواطنين، واتخذ العرائس من هذه الحديقة جلسات للتصوير مع التاريخ "فوتوسيشن"، للمناظر الجميلة التى تتمتع بها الحديقة والأشجار التاريخية التى بداخلها.

واكتسبت حديقة فريال، شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمون للمحافظة، وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى ما جعلها من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا .

وأعرب العديد من المواطنين، عن سعادتهم بزيارة حديقة فريال والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى.

وعن اللمحة التاريخية للحديقة، فلقد تم افتتاح قناة السويس القديمة بهذه المنطقة التي بها أرض الحديقة وتم بها حفل قناة السويس العالمي الأسطوري، الذي حضره ملوك وامراء وأباطرة أوروبا ومنهم الملكة أوجيني.

وبعد حرب 1956 وهروب الأجانب خوفا من انتقام الأهالي منهم، سكن المصريون حي الافرنجي، وكانت الحديقة بأسوار عالية حديدية.



الحمام في ميدان الشهداء



جولة سياحية في ميدان الشهداء



حديقة فريال التاريخية



ممرات حديقة فريال التاريخية



ميدان الشهداء في بورسعيد