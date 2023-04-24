رئيس "مياه المنوفية" يتفقد محطتى الدبايبة وبركة السبع المرشحتين

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ب المنوفية يرافقه الدكتور شريف لبيب رئيس فرع بركة السبع محطتي مياه الدبايبة المرشحة وبركة السبع المرشحة للإطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وشدد، علي ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة واستعداد المحطات بالكامل لمواجهة الاستهلاك الزائد خلال فصل الصيف، وإجراء الصيانة الدورية للمحطات وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الصيف وعيد الفطر المبارك، وحرصا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء .