رئيس مياه المنوفية يتابع المحطات والشبكات بنطاق المحافظة أثناء إجازة عيد الفطر

تابع اليوم الدكتور المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس هيثم البابلي رئيس فرع سرس الليان ديوان عام الفرع والمحطات التابعة، ثم توجه لمتابعة محطات سدود وبلمشط التابعتين لفرع الشركة بمنوف، للاطمئنان علي سير العمل وانتظامه أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة بضرورة المتابعة الميدانية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ورفع درجة الإستعدادات القصوي بجميع محطات المياه والشبكات بنطاق المحافظة .

وأوضح، أنه تم وضع خطة للمرور علي المحطات بكافة نواحي المحافظة خلال أيام إجازة عيد الفطر، للتأكد من استمرارية تقديم خدمة مياه الشرب بالكفاءة والجودة المطلوبة.

وأكد على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات بنطاق المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها والعمل على حلها فوراً .